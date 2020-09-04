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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:41
DONALD написав:
Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется?
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:05
Decathlon по какому мсс проходит?
.......
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Boundless
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:00
У всех до сих пор в приложении показывает 10% на остаток?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:06
lloydbanksua написав:
У всех до сих пор в приложении показывает 10% на остаток?
По крайней мере на бете уже 7%.
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ingtrans
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:55
ramzes4 написав: DONALD написав:
У меня противоположная ситуация. Уже набрал кешбека на 499грн. Из них 100 по Свит Тв и 399 Книги. Это значит-фсё? Карту на полку? Кешбека больше не будет? Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется? В планах ещё кафе и рестораны были.
Если набрали 500, то кешбека по банковским категориям (кафе и рестораны) больше не будет. А вот по партнерским можно и дальше набирать.
MASolomko
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.
Спасибо! Теперь стало яснее.
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DONALD
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:17
ingtrans а как бету установить?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:19
lloydbanksua в тестировщики записаться скорее всего
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omb
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:31
Сейчас уже не знаю, может на FB можно попросить записать в бета-тестировщики. Я с ноября 2017 в тестировщиках.
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:29
lloydbanksua написав:ingtrans
а как бету установить?
Купить у бета пользователя)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:50
Мизантрóп дешевле в фб группу вступить)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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