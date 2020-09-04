[quote="5051242:omb"][b]Мизантрóп[/b] дешевле в фб группу вступить)[/quote]
Писали,прием в бету закрыт более года как
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 15:27
[quote="5051242:omb"][b]Мизантрóп[/b] дешевле в фб группу вступить)[/quote]
Писали,прием в бету закрыт более года как
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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