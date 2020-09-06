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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:55
ramzes4 написав: DONALD написав:
У меня противоположная ситуация. Уже набрал кешбека на 499грн. Из них 100 по Свит Тв и 399 Книги. Это значит-фсё? Карту на полку? Кешбека больше не будет? Или кешбек по партнёрским и банковским категориям не суммируется? В планах ещё кафе и рестораны были.
Если набрали 500, то кешбека по банковским категориям (кафе и рестораны) больше не будет. А вот по партнерским можно и дальше набирать.
MASolomko
Вроде как, уже давно не суммируется. Новость была в Facebook.
Спасибо! Теперь стало яснее.
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DONALD
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:17
ingtrans а как бету установить?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:19
lloydbanksua в тестировщики записаться скорее всего
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:31
Сейчас уже не знаю, может на FB можно попросить записать в бета-тестировщики. Я с ноября 2017 в тестировщиках.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:29
lloydbanksua написав:ingtrans
а как бету установить?
Купить у бета пользователя)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:50
Мизантрóп дешевле в фб группу вступить)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 05 вер, 2020 15:27
[quote="5051242:omb"][b]Мизантрóп[/b] дешевле в фб группу вступить)[/quote]
Писали,прием в бету закрыт более года как
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 05 вер, 2020 18:57
Доступ к тестовой версии можно получить в любой момент, обратившись в поддержку.
В альфу конечно только по блату, но бета доступна всем.
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Bosstone
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Додано: Нед 06 вер, 2020 01:26
Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:52
wig написав: MASolomko написав:
v57, % по банке с сентября тоже режут.
В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!
Vorlon написав:
Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.
Ну как показал сегодня реальный опыт (тот который согласно Пушкину: "сын ошибок трудных") - по банке, открытой в августе и разбитой сегодня, ставка за сентябрьские дни равнялась августовской. Ошибка исключена - % считать обучен
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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