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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:08
RobinGood написав:
Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
через кассы банков партнеров
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:09
RobinGood написав:
Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
Касса универа,вирт карта
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:40
Flamingo, получается, что новая ставка только для новых банок? Для действующих всё по старому — 10 %?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:48
MASolomko ну если это не временный баг, то получается что так.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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