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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 09:08
RobinGood написав:
Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
через кассы банков партнеров
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:09
RobinGood написав:
Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
Касса универа,вирт карта
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:40
Flamingo, получается, что новая ставка только для новых банок? Для действующих всё по старому — 10 %?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Пон 07 вер, 2020 09:48
MASolomko ну если это не временный баг, то получается что так.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 07 вер, 2020 12:15
mihasik А коли нарахують, сьогодні вже понеділок 4 доба від четверга. підтримка вибачається і каже що працює, але це і все ((((
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yuluk
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13
RobinGood написав:
Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
Только открыл деп в валюте на 8 тыс. долларов, пополнил часть свифт переводом остальное купил за гривны с прошлого депозита. Снимать буду в А-Банке или Универсал банке без комиссии.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:46
yuluk написав:
Кешбек від Ельдорадо
Вчора купил телефон в Ельдорадо, розрахувався картою Моно. В цьому місяці партнерський кешбек від Ельдорадо - 5% без обмеження суми. Транзакція у додатку "Ельдорадо - Бытовая техника", але жодної копійки кешбеку немає. Написав в служби підтримки, не змогли відповісти , будуть розбиратися. Обіцяли подзвонити. Вже скоро сутки як обікрали. Шось зникає довіра до цієї контори, відсотки по депо опустили доволі різко, зараз жаба не дає розрахуватись за кешбек.
Сьогодні нарешті кєшбек зарахували на карту в повному обсязі . Досить повільно, але зробили. Дякую
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yuluk
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