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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2045204620472048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:08

  RobinGood написав:Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?
через кассы банков партнеров
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:09

  RobinGood написав:Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?

Касса универа,вирт карта
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:40

Re: Monobank

Flamingo, получается, что новая ставка только для новых банок? Для действующих всё по старому — 10 %?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:48

MASolomko ну если это не временный баг, то получается что так.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:15

mihasik А коли нарахують, сьогодні вже понеділок 4 доба від четверга. підтримка вибачається і каже що працює, але це і все ((((
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13

  RobinGood написав:Есть кто держит валютный депозит в банке?
Как пополняете и снимаете деньги?


Только открыл деп в валюте на 8 тыс. долларов, пополнил часть свифт переводом остальное купил за гривны с прошлого депозита. Снимать буду в А-Банке или Универсал банке без комиссии.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:46

Re: Monobank

  yuluk написав:Кешбек від Ельдорадо
Вчора купил телефон в Ельдорадо, розрахувався картою Моно. В цьому місяці партнерський кешбек від Ельдорадо - 5% без обмеження суми. Транзакція у додатку "Ельдорадо - Бытовая техника", але жодної копійки кешбеку немає. Написав в служби підтримки, не змогли відповісти , будуть розбиратися. Обіцяли подзвонити. Вже скоро сутки як обікрали. Шось зникає довіра до цієї контори, відсотки по депо опустили доволі різко, зараз жаба не дає розрахуватись за кешбек.

Сьогодні нарешті кєшбек зарахували на карту в повному обсязі . Досить повільно, але зробили. Дякую
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:42

Re: Monobank

Есть где-то перечень МСС по мониным категориям? Или может кто подскажет 5732 у них в бытовую технику попадает?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:57

Зайти в Кэшбэк > нажать на справку в правом верхнем углу.

Побутова техніка Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379

Только учтите, они могут самовольно проводить эти операции по другим МСС.
Например Розетка шла как Продкуты, а они её провели как Бытовая Техника.
И ничего что МСС не сходится))
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:57

  Hack-Stock написав:Есть где-то перечень МСС по мониным категориям? Или может кто подскажет 5732 у них в бытовую технику попадает?

5732 попадает. А сам список МСС и категорий есть в приложении в разделе "Кешбек".
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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