RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2046204720482049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:38

Monobank Cashback

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:14

Re: Monobank

кто откроет секрет: зачем котэ вытаскивает зайца за уши?
третий день мучаюсь загадкой :D
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 09.09.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:19

А бывший министр в котобанде?
Или только в английской версии?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4564
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:31

  guntherhouse777 написав:А бывший министр в котобанде?
Или только в английской версии?

Схоже, що ні. Він вийшов зі скотобанди перед тим, як стати міністромі і після того жодної активності там не проявляв. На скільки я знаю, то британської версії це теж стосується. У нього зараз новий бізнес - РРО для смартфонів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4755
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:35

Re: Monobank

klug написав: У нього зараз новий бізнес - РРО для смартфонів.

Точніше програмне РРО: додаток і на ПК теж можна користуватися, на відміну від Моно))
stryzhko
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 04.10.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:16

  Flamingo написав:
  wig написав:
  MASolomko написав:v57, % по банке с сентября тоже режут.

В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!


  Vorlon написав:Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.


Ну как показал сегодня реальный опыт (тот который согласно Пушкину: "сын ошибок трудных") - по банке, открытой в августе и разбитой сегодня, ставка за сентябрьские дни равнялась августовской. Ошибка исключена - % считать обучен :twisted:

Только, чот, у меня старые банки не пополняются.
Только те, что были открыты с нулевым остатком: псосмотрим, каков будет процент.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4684
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:19

  wig написав:Только, чот, у меня старые банки не пополняются.
Только те, что были открыты с нулевым остатком: псосмотрим, каков будет процент.
ну у меня в пятницу свободно пополнилась - в понедельник разбилась. Остаток на пятницу был 10 грн. еще с августа. Послезавтра попробую следующую
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4858
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2046204720482049
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IBM, Kalgan, Koticoff, ramzes4, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20487)
09.09.2020 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.