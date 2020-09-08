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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:38
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greenozon
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Додано: Сер 09 вер, 2020 16:14
кто откроет секрет: зачем котэ вытаскивает зайца за уши?
третий день мучаюсь загадкой
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Arien
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Додано: Сер 09 вер, 2020 16:19
А бывший министр в котобанде?
Или только в английской версии?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 09 вер, 2020 16:31
guntherhouse777 написав:
А бывший министр в котобанде?
Или только в английской версии?
Схоже, що ні. Він вийшов зі скотобанди перед тим, як стати міністромі і після того жодної активності там не проявляв. На скільки я знаю, то британської версії це теж стосується. У нього зараз новий бізнес - РРО для смартфонів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 09 вер, 2020 16:35
klug написав: У нього зараз новий бізнес - РРО для смартфонів.
Точніше програмне РРО: додаток і на ПК теж можна користуватися, на відміну від Моно))
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stryzhko
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Додано: Сер 09 вер, 2020 17:16
Flamingo написав: wig написав: MASolomko написав:
v57, % по банке с сентября тоже режут.
В том числе, и на ранее открытые банки режут задним числом?!
Vorlon написав:
Точнее не режут, а уточнили, что проценты на остаток по карте и банке всегда равны.
Ну как показал сегодня реальный опыт (тот который согласно Пушкину: "сын ошибок трудных") - по банке, открытой в августе и разбитой сегодня, ставка за сентябрьские дни равнялась августовской. Ошибка исключена - % считать обучен
Только, чот, у меня старые банки не пополняются.
Только те, что были открыты с нулевым остатком: псосмотрим, каков будет процент.
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wig
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Додано: Сер 09 вер, 2020 17:19
wig написав:
Только, чот, у меня старые банки не пополняются.
Только те, что были открыты с нулевым остатком: псосмотрим, каков будет процент.
ну у меня в пятницу свободно пополнилась - в понедельник разбилась. Остаток на пятницу был 10 грн. еще с августа. Послезавтра попробую следующую
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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