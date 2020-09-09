изначально это все было в стиле Тинькофф и "банк без отделений даст выше ставки по депозитам и что-то лучше по кредитам". Но в итоге лучшие кредитки у того же таза, Аллы и скунса - полноценных банков, а депозиты у всяких кептивных.
кэшбэки лучше у аллы, мне дали 3 категории (у моно 2) и количество категорий у аллы растет по мере накопления бонусов, фанат уже 4 категории из 7, капитан 5 категорий из 9, профи 6, гуру 7 КАРЛ!!! реально есть к чему стремиться. Надеюсь моно-банковцы изучат конкурентов и сделают правильные выводы, хайп с бесплатной paypass картой закончился, начались суровые будни. из депозитных карт лучше чем моно сейчас прозапас с 10% годовых, при открытии виртуальной карты ставка фиксируется на год (знал бы такую фишку, открыл бы зимой новый прозапас под 15%)
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:кэшбэки лучше у аллы, мне дали 3 категории (у моно 2) и количество категорий у аллы растет по мере накопления бонусов, фанат уже 4 категории из 7, капитан 5 категорий из 9, профи 6, гуру 7 КАРЛ!!! реально есть к чему стремиться. Надеюсь моно-банковцы изучат конкурентов и сделают правильные выводы, хайп с бесплатной paypass картой закончился, начались суровые будни. из депозитных карт лучше чем моно сейчас прозапас с 10% годовых, при открытии виртуальной карты ставка фиксируется на год (знал бы такую фишку, открыл бы зимой новый прозапас под 15%)
Имхо, кэшбек у аллы половинка на серединку. Постоянно дают на выбор какой-нибудь бесполезный хлам или вкусняшки, но под смешной процент.
omb написав:Adast иногда стреляет, что-то полезное под 20% у алки и лимит больше, тоже считаю, что у мони хуже с кешбеком
лимит вообще 5000 и не надо накапливать минимальные 100 грн чтобы вывести кэшбэк. Моно банковцы должны признать что их предложение уже далеко не лучшее на рынке. 2м в списке у меня форвард, 3м тас с их кэшбэком 1% на всё но карта без paypass а это уже западло.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat