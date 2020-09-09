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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2047204820492050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:00

Re: Monobank

изначально это все было в стиле Тинькофф и "банк без отделений даст выше ставки по депозитам и что-то лучше по кредитам". Но в итоге лучшие кредитки у того же таза, Аллы и скунса - полноценных банков, а депозиты у всяких кептивных.

кэшбэки лучше у аллы, мне дали 3 категории (у моно 2) и количество категорий у аллы растет по мере накопления бонусов, фанат уже 4 категории из 7, капитан 5 категорий из 9, профи 6, гуру 7 КАРЛ!!! реально есть к чему стремиться. Надеюсь моно-банковцы изучат конкурентов и сделают правильные выводы, хайп с бесплатной paypass картой закончился, начались суровые будни. из депозитных карт лучше чем моно сейчас прозапас с 10% годовых, при открытии виртуальной карты ставка фиксируется на год (знал бы такую фишку, открыл бы зимой новый прозапас под 15%)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:08

  vitaliian написав:кэшбэки лучше у аллы, мне дали 3 категории (у моно 2) и количество категорий у аллы растет по мере накопления бонусов, фанат уже 4 категории из 7, капитан 5 категорий из 9, профи 6, гуру 7 КАРЛ!!! реально есть к чему стремиться. Надеюсь моно-банковцы изучат конкурентов и сделают правильные выводы, хайп с бесплатной paypass картой закончился, начались суровые будни. из депозитных карт лучше чем моно сейчас прозапас с 10% годовых, при открытии виртуальной карты ставка фиксируется на год (знал бы такую фишку, открыл бы зимой новый прозапас под 15%)

Имхо, кэшбек у аллы половинка на серединку. Постоянно дают на выбор какой-нибудь бесполезный хлам или вкусняшки, но под смешной процент.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:11

Re: Monobank

  Adast написав:Имхо, кэшбек у аллы половинка на серединку. Постоянно дают на выбор какой-нибудь бесполезный хлам или вкусняшки, но под смешной процент.
из предложенного хлама в этом месяце я выбрал продукты, медицину и проезд. Как по мне лютый хлам это книги (давно читаю в электронном виде), цветы и такси.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 вер, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:13

Adast иногда стреляет, что-то полезное под 20% у алки и лимит больше, тоже считаю, что у мони хуже с кешбеком
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:14

  omb написав:Adast иногда стреляет, что-то полезное под 20% у алки и лимит больше, тоже считаю, что у мони хуже с кешбеком
лимит вообще 5000 и не надо накапливать минимальные 100 грн чтобы вывести кэшбэк. Моно банковцы должны признать что их предложение уже далеко не лучшее на рынке. 2м в списке у меня форвард, 3м тас с их кэшбэком 1% на всё но карта без paypass а это уже западло.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:47

  vitaliian написав:
  Adast написав:Имхо, кэшбек у аллы половинка на серединку. Постоянно дают на выбор какой-нибудь бесполезный хлам или вкусняшки, но под смешной процент.
из предложенного хлама в этом месяце я выбрал продукты, медицину и проезд. Как по мне лютый хлам это книги (давно читаю в электронном виде), цветы и такси.

Книги-для меня это лучший кешбек у Мони (обычно 20%). А под MCC "книги" в 99% я покупаю вовсе не книги.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:26

  DONALD написав:
  vitaliian написав:
  Adast написав:Имхо, кэшбек у аллы половинка на серединку. Постоянно дают на выбор какой-нибудь бесполезный хлам или вкусняшки, но под смешной процент.
из предложенного хлама в этом месяце я выбрал продукты, медицину и проезд. Как по мне лютый хлам это книги (давно читаю в электронном виде), цветы и такси.

Книги-для меня это лучший кешбек у Мони (обычно 20%). А под MCC "книги" в 99% я покупаю вовсе не книги.

Давайте только не кричать об этом
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:08

  Hack-Stock написав:Давайте только не кричать об этом

Дійсно, досвідчені форумчани зазвичай пишуть прямо у підтримку з проханням підмінити категорію і сторнувати кишмиш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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