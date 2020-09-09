Додано: Сер 09 вер, 2020 20:00

изначально это все было в стиле Тинькофф и "банк без отделений даст выше ставки по депозитам и что-то лучше по кредитам". Но в итоге лучшие кредитки у того же таза, Аллы и скунса - полноценных банков, а депозиты у всяких кептивных.

кэшбэки лучше у аллы, мне дали 3 категории (у моно 2) и количество категорий у аллы растет по мере накопления бонусов, фанат уже 4 категории из 7, капитан 5 категорий из 9, профи 6, гуру 7 КАРЛ!!! реально есть к чему стремиться. Надеюсь моно-банковцы изучат конкурентов и сделают правильные выводы, хайп с бесплатной paypass картой закончился, начались суровые будни. из депозитных карт лучше чем моно сейчас прозапас с 10% годовых, при открытии виртуальной карты ставка фиксируется на год (знал бы такую фишку, открыл бы зимой новый прозапас под 15%)