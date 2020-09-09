27 марта?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:04
27 марта?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:58
Re: Monobank
Что то про izi никто не пишет?...
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01
bmwitslife
А что про него писать - скучный проект для обитателей этого форума...
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01
Re: Monobank
Он пока в глубокой бете, рано что-то писать.
Но потом будет:
- А mono ещё один банк?
- izi
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