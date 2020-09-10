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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2048204920502051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
33
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:04

  ingtrans написав:Amid, только-только выше в этой теме было... Но если Вы раньше не "читали", то может оно Вам и сейчас не нужно.

27 марта?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:58

Re: Monobank

Что то про izi никто не пишет?...
bmwitslife
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01

bmwitslife
А что про него писать - скучный проект для обитателей этого форума...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01

Re: Monobank

bmwitslife написав:Что то про izi никто не пишет?...
Он пока в глубокой бете, рано что-то писать.
Но потом будет:
- А mono ещё один банк?
- izi
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:02

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:27 марта?

Вчера, например.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14

Re: Monobank

А не получится так, что izi прикроет моно? 8(
bmwitslife
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48

Re: Monobank

bmwitslife написав:А не получится так, что izi прикроет моно? 8(
Нет, они будут конкурировать по унылости
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