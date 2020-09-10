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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:04
ingtrans написав:Amid
, только-только выше в этой теме было... Но если Вы раньше не "читали", то может оно Вам и сейчас не нужно.
27 марта?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:58
Что то про izi никто не пишет?...
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bmwitslife
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01
bmwitslife
А что про него писать - скучный проект для обитателей этого форума...
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Vorlon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01
bmwitslife написав:Что то про izi никто не пишет?...
Он пока в глубокой бете, рано что-то писать.
Но потом будет:
- А mono ещё один банк?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:02
Мизантрóп написав:
27 марта?
Вчера, например.
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ingtrans
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14
А не получится так, что izi прикроет моно? 8(
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bmwitslife
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Додано: Чет 10 вер, 2020 15:48
bmwitslife написав:А не получится так, что izi прикроет моно? 8(
Нет, они будут конкурировать по унылости
.......
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:05
ага, тигипко тихо сам с собою
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:16
Boundless моня растет хорошими темпами, такая корова всем нужна
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:59
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