Додано: Чет 10 вер, 2020 20:28

Группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank, который планирует конкурировать с monobank. Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко – дочь бизнесмена Сергея Тигипко.

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