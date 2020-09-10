|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:59
Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)
-
1Cat
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 05.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09
1Cat написав:
Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)
Ещё карту получить и затем активировать
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4512
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:17
Flamingo написав: wig написав:
Только, чот, у меня старые банки не пополняются.
Только те, что были открыты с нулевым остатком: псосмотрим, каков будет процент.
ну у меня в пятницу свободно пополнилась - в понедельник разбилась. Остаток на пятницу был 10 грн. еще с августа. Послезавтра попробую следующую
Опробовал еще сегодня. Августовская банка пополнилась без проблем три раза. Все ОК. В понедельник узнаю что с %
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4865
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:26
Мизантрóп написав:
Ещё карту получить и затем активировать
Речь о том, что нужно именно само приложение по ссылке устанавливать, а не заходить первый раз для регистрации. Иначе не считается - получил сегодня ответ от банка
-
1Cat
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 05.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:28
Группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank, который планирует конкурировать с monobank. Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко – дочь бизнесмена Сергея Тигипко.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4443
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 1264 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|