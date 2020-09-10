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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2049205020512052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:59

Re: Monobank

Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)
1Cat
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09

  1Cat написав:Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)

Ещё карту получить и затем активировать
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:17

  Flamingo написав:
  wig написав:Только, чот, у меня старые банки не пополняются.
Только те, что были открыты с нулевым остатком: псосмотрим, каков будет процент.
ну у меня в пятницу свободно пополнилась - в понедельник разбилась. Остаток на пятницу был 10 грн. еще с августа. Послезавтра попробую следующую

Опробовал еще сегодня. Августовская банка пополнилась без проблем три раза. Все ОК. В понедельник узнаю что с %
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:26

  Мизантрóп написав:Ещё карту получить и затем активировать

Речь о том, что нужно именно само приложение по ссылке устанавливать, а не заходить первый раз для регистрации. Иначе не считается - получил сегодня ответ от банка
1Cat
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:28

Re: Monobank

Группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank, который планирует конкурировать с monobank. Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко – дочь бизнесмена Сергея Тигипко.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 06:05

  vitaliian написав:Группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank, который планирует конкурировать с monobank. Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко – дочь бизнесмена Сергея Тигипко.

С такими условиями конкурировать мягко говоря будет сложно, изя ничем не примечательна и не выделяется среди других клонов моно.
lloydbanksua
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  #<1 ... 2049205020512052
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