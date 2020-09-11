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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:59
Re: Monobank
Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:09
Ещё карту получить и затем активировать
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:17
Опробовал еще сегодня. Августовская банка пополнилась без проблем три раза. Все ОК. В понедельник узнаю что с %
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:26
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:55
1Cat
Уточнение - вопрос все же решается через техподдержку, если настоять
Додано: Суб 12 вер, 2020 08:31
Re: Monobank
Подскажите пожалуйста, монобанк еще начисляет 0,6% кэшбека при пополнении депозита с карт других банков? Сегодня ради теста открыл месячный вклад, пополнил его с Привата, а кэшбек не пришел (
Додано: Суб 12 вер, 2020 08:45
Програма
лояльностi
Компенсацiя витрат за переказ коштiв на Депозитний рахунок за реквiзитами в касi будь-якого українського банку (окрiм кас банкiв-партнерiв) та компенсацiя витрат за переказ коштiв з поточного рахунку Клiєнта, вiдкритого в iншому українському банку, операцiї за яким здiйснюються з використанням платiжної картки
Кешбек вiд банку 0,6% вiд суми коштiв зарахованих на депозит в гривнi
Окрiм депозитiв на 1-3 мiсяців
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