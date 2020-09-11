Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)
1Cat написав:Примечание для тех, кто не получил кешбек за приглашение по ссылке: по ссылке нужно именно скачивать приложение, а не проходить регистрацию (первый запуск приложения). Если сначала установить приложение Монобанка - кешбека не будет (глупо, конечно, устанавливать приложения по ссылкам, но таковы факты)
Ещё карту получить и затем активировать
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Neolit написав:Подскажите пожалуйста, монобанк еще начисляет 0,6% кэшбека при пополнении депозита с карт других банков? Сегодня ради теста открыл месячный вклад, пополнил его с Привата, а кэшбек не пришел (
Програма лояльностi Компенсацiя витрат за переказ коштiв на Депозитний рахунок за реквiзитами в касi будь-якого українського банку (окрiм кас банкiв-партнерiв) та компенсацiя витрат за переказ коштiв з поточного рахунку Клiєнта, вiдкритого в iншому українському банку, операцiї за яким здiйснюються з використанням платiжної картки Кешбек вiд банку 0,6% вiд суми коштiв зарахованих на депозит в гривнi Окрiм депозитiв на 1-3 мiсяців
Neolit написав:Подскажите пожалуйста, монобанк еще начисляет 0,6% кэшбека при пополнении депозита с карт других банков? Сегодня ради теста открыл месячный вклад, пополнил его с Привата, а кэшбек не пришел (
Пополнять надо не с карты, а банковским переводом. Депозит должен быть на четыре или более месяцев.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Пополнять надо не с карты, а банковским переводом.
Я тоже так считал (и не раз пользовался), но в пополнении депозита вижу следующее: MasterCard Gold - это привязанная карта Привата. Что интересно, есть привязанные карты других банков, но здесь отображается только карта Привата. Так пополнять никогда не пробовал, поэтому не могу подтвердить, начисляют ли КБ.
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