так с для #зеленелайно у Мони ж особЫе отношения, #зеленелайно берет комисс за перевод, а Моня компенсируЁт -- отак и живут як лай.. з котэ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 09:51
Re: Monobank
так с для #зеленелайно у Мони ж особЫе отношения, #зеленелайно берет комисс за перевод, а Моня компенсируЁт -- отак и живут як лай.. з котэ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 вер, 2020 07:27
Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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