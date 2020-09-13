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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 09:51
ingtrans написав:
привязанная карта Привата
так с для #зеленелайно у Мони ж особЫе отношения, #зеленелайно берет комисс за перевод, а Моня компенсируЁт -- отак и живут як лай.. з котэ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 07:27
Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:41
Flamingo, т. е. с 1 сентября по новым и действующим банкам стало уже 7 %?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Пон 14 вер, 2020 11:20
MASolomko написав:
Flamingo, т. е. с 1 сентября по новым и действующим банкам стало уже 7 %?
Ну новую я не открывал поэтому на личном опыте не скажу. Но скорее всего уже 7%. А по открытым в августе да - ставка уже точно 7% (в прошлые выходные было еще 10 хотя то уже тоже был сентябрь)
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:00
Flamingo написав:
Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
По действующим депозитам, даже, Приват себе такого не позволяет.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:07
wig написав: Flamingo написав:
Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
Ці ж ноги (#чорнелайно та #зеленелайно) з одного місця ростуть - з ж.., тому наступним кроком ймовірно буде не пасивне лежання в пилюці на поличці, закриття р-ку і активне використання картки для очистки скла авто від паморозі. Хоч пластик карти - гірше не буває.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:33
wig написав: Flamingo написав:
Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
По действующим депозитам, даже, Приват себе такого не позволяет.
Банка не депозит, а текущий счет 2620.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Пон 14 вер, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34
так а что вы хотели, чтобы на остаток 7%, а на банку, что практически тоже самое, 10%?
Кешбечные карты!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:46
Bosstone написав: wig написав: Flamingo написав:
Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
По действующим депозитам, даже, Приват себе такого не позволяет.
Банка не депозит, а текущий счет 2620.
Что за отмазы, какая разница какой счет, их кто-то видит?
У Привата есть Приват-вклад аналогичного типа, Стандарт безналоговый, который вот таки не депозит, а неснижаемый остаток. Но, не смотря на технические подробности, ставка на них задним числом не меняется.
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