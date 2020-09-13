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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2050205120522053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
37
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 09:51

Re: Monobank

  ingtrans написав:привязанная карта Привата

так с для #зеленелайно у Мони ж особЫе отношения, #зеленелайно берет комисс за перевод, а Моня компенсируЁт -- отак и живут як лай.. з котэ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 07:27

Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:41

Re: Monobank

Flamingo, т. е. с 1 сентября по новым и действующим банкам стало уже 7 %?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:20

  MASolomko написав:Flamingo, т. е. с 1 сентября по новым и действующим банкам стало уже 7 %?

Ну новую я не открывал поэтому на личном опыте не скажу. Но скорее всего уже 7%. А по открытым в августе да - ставка уже точно 7% (в прошлые выходные было еще 10 хотя то уже тоже был сентябрь)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:00

  Flamingo написав:Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили

Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
По действующим депозитам, даже, Приват себе такого не позволяет.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:07

  wig написав:
  Flamingo написав:Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили

Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.

Ці ж ноги (#чорнелайно та #зеленелайно) з одного місця ростуть - з ж.., тому наступним кроком ймовірно буде не пасивне лежання в пилюці на поличці, закриття р-ку і активне використання картки для очистки скла авто від паморозі. Хоч пластик карти - гірше не буває.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:33

  wig написав:
  Flamingo написав:Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили

Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
По действующим депозитам, даже, Приват себе такого не позволяет.

Банка не депозит, а текущий счет 2620.
Востаннє редагувалось Bosstone в Пон 14 вер, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34

так а что вы хотели, чтобы на остаток 7%, а на банку, что практически тоже самое, 10%?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:46

  Bosstone написав:
  wig написав:
  Flamingo написав:Разбитая сегодня банка уже получилась под 7%. Шара кончилась - пофиксили

Правильно написать не пофиксили, а #чорнелайно.
По действующим депозитам, даже, Приват себе такого не позволяет.

Банка не депозит, а текущий счет 2620.

Что за отмазы, какая разница какой счет, их кто-то видит?
У Привата есть Приват-вклад аналогичного типа, Стандарт безналоговый, который вот таки не депозит, а неснижаемый остаток. Но, не смотря на технические подробности, ставка на них задним числом не меняется.
wig
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