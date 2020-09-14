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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2051205220532054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:56

Re: Monobank

На банку начисляются %, если черная карта в минусе?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:59

Re: Monobank

Boundless написав:На банку начисляются %, если черная карта в минусе?
Начисляются

Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:05

Re: Monobank

Хоть какой то от нее прок есть
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:48

Re: Monobank

ОГо написав:Вместе с MasterCard подключили новый сервис для держателей наших карт platinum и Iron – бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропорту «Борисполь», терминал D.
В отличии от других банков, владельцы наших премиальных карт могут пользоваться услугой ПЦР-тестирования в аэропорту без каких-либо дополнительных условий и обязательств по тратам.

Результаты теста приходят на емейл, а также в приложение «Дій Вдома» в течение 4-6 часов после сдачи.

Чтобы воспользоваться услугой после прилета необходимо:
- Оформить запрос на стойке тестирования после прохождения паспортного контроля
- Предъявить карту monobank platinum или Iron и сдать тест

Чтобы воспользоваться услугой заблаговременно до вылета необходимо:
- Приехать в аэропорт «Борисполь», терминал B
- За 10 минут до приезда позвонить +380504150909 сотруднику аэропорта, который вас встретит
- Предъявить карту monobank platinum или Iron и сдать тест

Чтобы воспользоваться услугой в день вылета необходимо:
- Оформить заявку на тестирование на третьем этаже терминала D на стойке № 48 Fast Line.
- Предъявить карту monobank platinum или Iron и посадочный талон и сдать тест

Некоторые страны пребывания могут просить результат теста с мокрой печатью на английском языке. Его также можно получить перед вылетом на стойке № 48 Fast Line.

Напомню, только для клиентов monobank – все аэропортовые сервисы MasterCard доступны без ограничений по количеству посещений и без привязки к оборотам по карте.

https://t.me/OGoMono/556
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:17

  clientage написав:
  ingtrans написав:привязанная карта Привата

так с для #зеленелайно у Мони ж особЫе отношения, #зеленелайно берет комисс за перевод, а Моня компенсируЁт -- отак и живут як лай.. з котэ :mrgreen:


А як перевести СЕП чи через банкомат Привата, :D
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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