ОГо написав: Вместе с MasterCard подключили новый сервис для держателей наших карт platinum и Iron – бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропорту «Борисполь», терминал D.

В отличии от других банков, владельцы наших премиальных карт могут пользоваться услугой ПЦР-тестирования в аэропорту без каких-либо дополнительных условий и обязательств по тратам.



Результаты теста приходят на емейл, а также в приложение «Дій Вдома» в течение 4-6 часов после сдачи.



Чтобы воспользоваться услугой после прилета необходимо:

- Оформить запрос на стойке тестирования после прохождения паспортного контроля

- Предъявить карту monobank platinum или Iron и сдать тест



Чтобы воспользоваться услугой заблаговременно до вылета необходимо:

- Приехать в аэропорт «Борисполь», терминал B

- За 10 минут до приезда позвонить +380504150909 сотруднику аэропорта, который вас встретит

- Предъявить карту monobank platinum или Iron и сдать тест



Чтобы воспользоваться услугой в день вылета необходимо:

- Оформить заявку на тестирование на третьем этаже терминала D на стойке № 48 Fast Line.

- Предъявить карту monobank platinum или Iron и посадочный талон и сдать тест



Некоторые страны пребывания могут просить результат теста с мокрой печатью на английском языке. Его также можно получить перед вылетом на стойке № 48 Fast Line.



Напомню, только для клиентов monobank – все аэропортовые сервисы MasterCard доступны без ограничений по количеству посещений и без привязки к оборотам по карте.