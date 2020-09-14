ОГо написав:Вместе с MasterCard подключили новый сервис для держателей наших карт platinum и Iron – бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропорту «Борисполь», терминал D. В отличии от других банков, владельцы наших премиальных карт могут пользоваться услугой ПЦР-тестирования в аэропорту без каких-либо дополнительных условий и обязательств по тратам.
Результаты теста приходят на емейл, а также в приложение «Дій Вдома» в течение 4-6 часов после сдачи.
Чтобы воспользоваться услугой после прилета необходимо: - Оформить запрос на стойке тестирования после прохождения паспортного контроля - Предъявить карту monobank platinum или Iron и сдать тест
Чтобы воспользоваться услугой заблаговременно до вылета необходимо: - Приехать в аэропорт «Борисполь», терминал B - За 10 минут до приезда позвонить +380504150909 сотруднику аэропорта, который вас встретит - Предъявить карту monobank platinum или Iron и сдать тест
Чтобы воспользоваться услугой в день вылета необходимо: - Оформить заявку на тестирование на третьем этаже терминала D на стойке № 48 Fast Line. - Предъявить карту monobank platinum или Iron и посадочный талон и сдать тест
Некоторые страны пребывания могут просить результат теста с мокрой печатью на английском языке. Его также можно получить перед вылетом на стойке № 48 Fast Line.
Напомню, только для клиентов monobank – все аэропортовые сервисы MasterCard доступны без ограничений по количеству посещений и без привязки к оборотам по карте.