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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:18

Adast ловите:
с 17 сентября мы понизим процентную ставку по вновь заключаемым депозитам в гривне.

Гривня — депозит без права досрочного расторжения
Срок % ставка % ставка с 17.09.2020
12 мес. 11% 11%
9-11 мес. 11% 10,5% ↓
6-8 мес. 10,5% 10% ↓
3-5 мес. 10,2% 9,5% ↓
1-2 мес. 10% 9% ↓

Гривня — депозит с правом досрочного расторжения
Срок % ставка % ставка с 17.09.2020
12 мес. 10,5% 10,5%
9-11 мес. 10,5% 10% ↓
6-8 мес. 10,2% 9,5% ↓
3-5 мес. 10% 9% ↓

Депозиты, открытые до 17.09.2020, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:22

Re: Monobank

Нда .... такой себе день друзей получился, с привкусом говна, приведи друга на следующий день после того как срезали ставки по депозитам.

Хотя конечно кешбек +25 для большинства больше чем бы они заработали на сразу же открытом депозите который большинство и не собиралсь открывать. Но тем не менее - звать всех активировать карту 18 сентября и 17 ввести пониженные ставки по депозитам .... у них что, маркетолог увольняется и решил подложить на прощание свинью?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:32

vitaliy_berdinskikh а по моему все как раз в духе Мони и согласно их логике: собрать овец в конкретный день в конкретном месте чтобы начать их стричь (ну не шампанским же их поить с круассанами в самом деле) :twisted: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4888
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:07

vitaliy_berdinskikh еще есть кешбек и кредиты...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:12

  omb написав:vitaliy_berdinskikh еще есть кешбек и кредиты...

Тут важен не реальный убыток, а потенциальный: банк в лице Олега и Михаила специально агитировал новый клиентов отложить активацию карты на 18 сентября, тоесть на следующий день после снижения ставок 17 сентября.

Калькулятор говорит что если к примеру кто-то хотел положить на депозит 10к на три месяца и сделает это уже 18 сентября, то повышенный акционные кешбек компенсирует упущенную выгоду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2052205320542055
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