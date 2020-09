Додано: Вів 15 вер, 2020 19:22

Нда .... такой себе день друзей получился, с привкусом говна, приведи друга на следующий день после того как срезали ставки по депозитам.



Хотя конечно кешбек +25 для большинства больше чем бы они заработали на сразу же открытом депозите который большинство и не собиралсь открывать. Но тем не менее - звать всех активировать карту 18 сентября и 17 ввести пониженные ставки по депозитам .... у них что, маркетолог увольняется и решил подложить на прощание свинью?

