Нда .... такой себе день друзей получился, с привкусом говна, приведи друга на следующий день после того как срезали ставки по депозитам.
Хотя конечно кешбек +25 для большинства больше чем бы они заработали на сразу же открытом депозите который большинство и не собиралсь открывать. Но тем не менее - звать всех активировать карту 18 сентября и 17 ввести пониженные ставки по депозитам .... у них что, маркетолог увольняется и решил подложить на прощание свинью?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh а по моему все как раз в духе Мони и согласно их логике: собрать овец в конкретный день в конкретном месте чтобы начать их стричь (ну не шампанским же их поить с круассанами в самом деле)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
omb написав:vitaliy_berdinskikh еще есть кешбек и кредиты...
Тут важен не реальный убыток, а потенциальный: банк в лице Олега и Михаила специально агитировал новый клиентов отложить активацию карты на 18 сентября, тоесть на следующий день после снижения ставок 17 сентября.
Калькулятор говорит что если к примеру кто-то хотел положить на депозит 10к на три месяца и сделает это уже 18 сентября, то повышенный акционные кешбек компенсирует упущенную выгоду.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Калькулятор говорит что если к примеру кто-то хотел положить на депозит 10к на три месяца и сделает это уже 18 сентября, то повышенный акционные кешбек компенсирует упущенную выгоду.
Калькулятор говорит, что если к примеру кто-то хотел положить на депозит 200к на год и сделает это уже 18 сентября, то повышенный акционный кешбек компенсирует упущенную выгоду Ведь ставки по депозитам на год не меняются.
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Калькулятор говорит, что если к примеру кто-то хотел положить на депозит 200к на год и сделает это уже 18 сентября, то повышенный акционный кешбек компенсирует упущенную выгоду Ведь ставки по депозитам на год не меняются.
))) Ок, не "фонд на год", а "лям на 11 мес". Как тебе такое, ИМ ? )