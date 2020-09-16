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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2053205420552056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:05

Re: Monobank

  vpchelko написав:...что-то еще сверху 0.6% за пополнение депозита?
Это кешбек по программе лояльности, в приложении monobank посмотрите тарифы по депозитам:
кешбек 0,6 % от суммы денежных средств, которые зачислены на депозит в гривне (кроме депозитов до 3 месяцев) -- в качестве компенсации расходов за переводы по реквизитам в кассе (кроме банков-партнёров) и компенсация расходов за перевод с текущего счёта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:09

Re: Monobank

  MASolomko написав:Это кешбек по программе лояльности

Насколько я понял, вопрос не о нем, а об акционном кешбэке (за активацию карты другом), который "еще сверху 0.6% за пополнение депозита".
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:19

Re: Monobank

ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:24

Re: Monobank

  MASolomko написав:Только про 75 грн обоим

Ну так разговор был именно об нем. Типа лишние 25 грн и это в тот же день, когда снижают ставки по депозитам.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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  #<1 ... 2053205420552056
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