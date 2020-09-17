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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:05
vpchelko написав:
...что-то еще сверху 0.6% за пополнение депозита?
Это кешбек по программе лояльности, в приложении monobank посмотрите тарифы по депозитам:
кешбек 0,6 % от суммы денежных средств, которые зачислены на депозит в гривне (кроме депозитов до 3 месяцев) -- в качестве компенсации расходов за переводы по реквизитам в кассе (кроме банков-партнёров) и компенсация расходов за перевод с текущего счёта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:09
MASolomko написав:
Это кешбек по программе лояльности
Насколько я понял, вопрос не о нем, а об акционном кешбэке (за активацию карты другом), который "еще сверху 0.6% за пополнение депозита".
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:19
ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:24
MASolomko написав:
Только про 75 грн обоим
Ну так разговор был именно об нем. Типа лишние 25 грн и это в тот же день, когда снижают ставки по депозитам.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:09
MASolomko написав:ingtrans
, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Железной картой лучше лёд с лобового стекла шкрябать. Может пригодиться.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:18
Железную холодно держать + стекло поцарапает, а вот пластик самое оно
Ratatui написав: MASolomko написав:ingtrans
, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Железной картой лучше лёд с лобового стекла шкрябать. Может пригодиться.
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Menwyy
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:58
MASolomko написав:
ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
75 (по ссылке Гороховского 150) - это и есть акционный кешбек. Потому что неакционный обычный кешбек за нового клиента - 50.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:00
vitaliy_berdinskikh
это как раз сегодня наливают
Кешбечные карты!
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