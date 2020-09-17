Monobank
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:05
vpchelko написав:
...что-то еще сверху 0.6% за пополнение депозита?
Это кешбек по программе лояльности, в приложении monobank посмотрите тарифы по депозитам:
кешбек 0,6 % от суммы денежных средств, которые зачислены на депозит в гривне (кроме депозитов до 3 месяцев) -- в качестве компенсации расходов за переводы по реквизитам в кассе (кроме банков-партнёров) и компенсация расходов за перевод с текущего счёта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:09
MASolomko написав:
Это кешбек по программе лояльности
Насколько я понял, вопрос не о нем, а об акционном кешбэке (за активацию карты другом), который "еще сверху 0.6% за пополнение депозита".
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:19
ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту. Где постили инфу про это?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:24
MASolomko написав:
Только про 75 грн обоим
Ну так разговор был именно об нем. Типа лишние 25 грн и это в тот же день, когда снижают ставки по депозитам.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1490
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:09
MASolomko написав: ingtrans
, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Железной картой лучше лёд с лобового стекла шкрябать. Может пригодиться.
Ratatui
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:18
Железную холодно держать + стекло поцарапает, а вот пластик самое оно
Ratatui написав: MASolomko написав: ingtrans
, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Железной картой лучше лёд с лобового стекла шкрябать. Может пригодиться.
Menwyy
Повідомлень: 984
З нами з: 22.12.08
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:58
MASolomko написав:
ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
75 (по ссылке Гороховского 150) - это и есть акционный кешбек. Потому что неакционный обычный кешбек за нового клиента - 50.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:00
vitaliy_berdinskikh
это как раз сегодня наливают
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2124
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:15
Монобанк зловив новий хайп:
«Привет! Дайте 2 гривны»
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
Повідомлень: 195
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Подякував: 25 раз.
Подякували: 38 раз.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:25
miltador написав:
Монобанк зловив новий хайп
Сегодня был в Форварде , пока пополнял карту пачками в банкомате раз 5 звонили девочкам (как ох .... спецам) по поводу МОНО. Помешательство.
Но девочки держат удар - уклончиво говорят, уходят от ответа , не рекомендуют и задвигают свой продукт. Оце тоб1 зворотна сторона медал1.
Про "хайп 75" они не ведают, а кредитками обилечивают нормально. Как по мне - почву нужно готовить и лелеять, а потом уже засевать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Повідомлень: 3617
З нами з: 23.11.14
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