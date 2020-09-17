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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2054205520562057>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:05

Re: Monobank

  vpchelko написав:...что-то еще сверху 0.6% за пополнение депозита?
Это кешбек по программе лояльности, в приложении monobank посмотрите тарифы по депозитам:
кешбек 0,6 % от суммы денежных средств, которые зачислены на депозит в гривне (кроме депозитов до 3 месяцев) -- в качестве компенсации расходов за переводы по реквизитам в кассе (кроме банков-партнёров) и компенсация расходов за перевод с текущего счёта.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:09

Re: Monobank

  MASolomko написав:Это кешбек по программе лояльности

Насколько я понял, вопрос не о нем, а об акционном кешбэке (за активацию карты другом), который "еще сверху 0.6% за пополнение депозита".
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:19

Re: Monobank

ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:24

Re: Monobank

  MASolomko написав:Только про 75 грн обоим

Ну так разговор был именно об нем. Типа лишние 25 грн и это в тот же день, когда снижают ставки по депозитам.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:09

  MASolomko написав:ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?


Железной картой лучше лёд с лобового стекла шкрябать. Может пригодиться.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:18

Re: Monobank

Железную холодно держать + стекло поцарапает, а вот пластик самое оно
Ratatui написав:
  MASolomko написав:ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?


Железной картой лучше лёд с лобового стекла шкрябать. Может пригодиться.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:58

Re: Monobank

  MASolomko написав:ingtrans, посмотрел запись ОГо! от 3 сентября и ничего там нет про акционный кещбек. Только про 75 грн обоим и возможность получить железную карту.
Где постили инфу про это?
75 (по ссылке Гороховского 150) - это и есть акционный кешбек. Потому что неакционный обычный кешбек за нового клиента - 50.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:00

vitaliy_berdinskikh это как раз сегодня наливают :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:15

Монобанк зловив новий хайп: «Привет! Дайте 2 гривны» :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:25

Re: Monobank

  miltador написав:Монобанк зловив новий хайп

Сегодня был в Форварде , пока пополнял карту пачками в банкомате раз 5 звонили девочкам (как ох .... спецам) по поводу МОНО. Помешательство.
Но девочки держат удар - уклончиво говорят, уходят от ответа , не рекомендуют и задвигают свой продукт. Оце тоб1 зворотна сторона медал1.
Про "хайп 75" они не ведают, а кредитками обилечивают нормально. Как по мне - почву нужно готовить и лелеять, а потом уже засевать.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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