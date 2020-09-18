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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2054205520562057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:46

Goodman хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн :)
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Вопросы - в личку!
omb
 
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З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:22

  omb написав:Goodman хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн :)

Горох опублікував лінк на 150, але лише сьогодні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4800
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:40

  klug написав:
  omb написав:Goodman хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн :)

Горох опублікував лінк на 150, але лише сьогодні.

Он был всегда. Просто обычно по нему можно получить 100 грн., а сегодня дают 150 грн.
Bosstone
 
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З нами з: 21.04.10
Подякував: 636 раз.
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  #<1 ... 2054205520562057
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