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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:46
Goodman
хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн
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omb
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:22
omb написав:Goodman
хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн
Горох опублікував лінк на 150, але лише сьогодні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:40
klug написав: omb написав:Goodman
хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн
Горох опублікував лінк на 150, але лише сьогодні.
Он был всегда. Просто обычно по нему можно получить 100 грн., а сегодня дают 150 грн.
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Bosstone
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:53
Bosstone написав: klug написав: omb написав:Goodman
хайп 75, при єтом форвард или пумб без всяких акций наливает 100 грн
Горох опублікував лінк на 150, але лише сьогодні.
Он был всегда. Просто обычно по нему можно получить 100 грн., а сегодня дают 150 грн.
старий лінк далі писав 100 грв сьогодні
можете дати 150ий?
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greenozon
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:54
бідняжка моно сьогодні падає...%) очікувано, хайп, хайп!http://prntscr.com/ujq6ya
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greenozon
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:56
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Bosstone
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