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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:34
omb написав:
интересно когда они скажут про результаты, смогли ли побить рекорды по открытию карт
Гороховский написал:
Сегодня я получил самый необычный подарок. Точнее 18103 подарка. Именно столько клиентов поучаствовало вчера в нашей акции «День друзей» и открыло новых счетов в monobank за один день.
И мы установили сумасшедший рекорд.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 19 вер, 2020 10:54
Якби це був спорт, його дискваліфікували за допінг.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:03
Кочевник написав:
Якби це був спорт, його дискваліфікували за допінг.
В лыжном спорте за хорошую смазку не дисквалифицируют.
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Ratatui
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:16
ingtrans 18103 отличный результат! Молодцы конечно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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