Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:34
omb написав:
интересно когда они скажут про результаты, смогли ли побить рекорды по открытию карт
Гороховский написал:
Сегодня я получил самый необычный подарок. Точнее 18103 подарка. Именно столько клиентов поучаствовало вчера в нашей акции «День друзей» и открыло новых счетов в monobank за один день.
И мы установили сумасшедший рекорд.
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ingtrans
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Додано: Суб 19 вер, 2020 10:54
Якби це був спорт, його дискваліфікували за допінг.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:03
Кочевник написав:
Якби це був спорт, його дискваліфікували за допінг.
В лыжном спорте за хорошую смазку не дисквалифицируют.
Ratatui
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:16
ingtrans 18103 отличный результат! Молодцы конечно
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omb
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Додано: Нед 20 вер, 2020 16:27
Кто там смеялся, что в Изе студентов набрали в саппорт?
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55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:40
Народ, а что скажете о возможности перевода денег с яндекс.деньги на карту моно?
Лимиты, сроки ... что еще ..
ringM57
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