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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2055205620572058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:34

Re: Monobank

  omb написав:интересно когда они скажут про результаты, смогли ли побить рекорды по открытию карт

Гороховский написал:
Сегодня я получил самый необычный подарок. Точнее 18103 подарка. Именно столько клиентов поучаствовало вчера в нашей акции «День друзей» и открыло новых счетов в monobank за один день.
И мы установили сумасшедший рекорд.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:54

Re: Monobank

Якби це був спорт, його дискваліфікували за допінг.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:03

  Кочевник написав:Якби це був спорт, його дискваліфікували за допінг.


В лыжном спорте за хорошую смазку не дисквалифицируют.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:16

ingtrans 18103 отличный результат! Молодцы конечно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:27

Re: Monobank

Кто там смеялся, что в Изе студентов набрали в саппорт?
https://facebook.com/story.php?story_fb ... 0560024798
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 575
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:40

Народ, а что скажете о возможности перевода денег с яндекс.деньги на карту моно?
Лимиты, сроки ... что еще ..
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:21

Re: Monobank

  ringM57 написав:Народ, а что скажете о возможности перевода денег с яндекс.деньги на карту моно?
Лимиты, сроки ... что еще ..

99% шанс попасть под финмон, сразу готовь справку о происхождении денег на яндекс.деньги.
vpchelko
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  #<1 ... 2055205620572058
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