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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:23
tmp01 написав:
Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.
я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут https://aliexpress.ru/item/32964462196.html
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:33
vpchelko написав: tmp01 написав:
Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.
я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут https://aliexpress.ru/item/32964462196.html
А через год-полтора яркость сильно упала?
... делайте хоть что-нибудь!
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