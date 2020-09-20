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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2056205720582059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:23

Re: Monobank

  tmp01 написав:Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.

я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут https://aliexpress.ru/item/32964462196.html
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:33

  vpchelko написав:
  tmp01 написав:Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.

я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут https://aliexpress.ru/item/32964462196.html

А через год-полтора яркость сильно упала?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:06

Re: Monobank

  clientage написав:А через год-полтора яркость сильно упала?

У меня сдохло несколько "наших" ламп.
Я купил недавно 2 десятка, пока нареканий нет, на вид как обычные "наши".
Сложилось мнение, что сейчас все лампы делаются в Китае, и оптовики закупают ной-нейм лампы и лепять на них свои этикетки, потом продают в 2-3 дорого.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:21

  vpchelko написав:Сложилось мнение, что сейчас все лампы делаются в Китае, и оптовики закупают ной-нейм лампы и лепять на них свои этикетки, потом продают в 2-3 дорого.

Так и есть. Такой процесс называется "product labeling"

Например, в разных странах один и тот же товар можно встретить под разными брендами
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:41

Re: Monobank

Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:44

  Lazy написав:Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.

Т.е. сильно мерехтять :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:56

Re: Monobank

может ,кто в курсе , пополнение Uber Cash с карты моно , режим дебетки , кошерно для КБ будет ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:13

Re: Monobank

lincoln2 написав:может ,кто в курсе , пополнение Uber Cash с карты моно , режим дебетки , кошерно для КБ будет ?
Да

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:32

Кто-нибудь пробовал расплачиваться в магазине F.ua?
Его как "Побутова Техніка" считает или нет?)
Adast
 
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