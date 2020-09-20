Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:23
tmp01 написав:
Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.
я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут
https://aliexpress.ru/item/32964462196.html
vpchelko
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:33
vpchelko написав: tmp01 написав:
Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.
я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут
https://aliexpress.ru/item/32964462196.html
А через год-полтора яркость сильно упала?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:06
clientage написав:
А через год-полтора яркость сильно упала?
У меня сдохло несколько "наших" ламп.
Я купил недавно 2 десятка, пока нареканий нет, на вид как обычные "наши".
Сложилось мнение, что сейчас все лампы делаются в Китае, и оптовики закупают ной-нейм лампы и лепять на них свои этикетки, потом продают в 2-3 дорого.
vpchelko
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:21
vpchelko написав:
Сложилось мнение, что сейчас все лампы делаются в Китае, и оптовики закупают ной-нейм лампы и лепять на них свои этикетки, потом продают в 2-3 дорого.
Так и есть. Такой процесс называется "product labeling"
Например, в разных странах один и тот же товар можно встретить под разными брендами
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:41
Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.
Lazy
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:44
Lazy написав:
Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.
Т.е. сильно мерехтять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:56
может ,кто в курсе , пополнение Uber Cash с карты моно , режим дебетки , кошерно для КБ будет ?
lincoln2
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:13
lincoln2 написав:может ,кто в курсе , пополнение Uber Cash с карты моно , режим дебетки , кошерно для КБ будет ?
Да
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renegade
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:32
Кто-нибудь пробовал расплачиваться в магазине F.ua?
Его как "Побутова Техніка" считает или нет?)
Adast
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:30
Lazy написав:
Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.
ШИМ проверяется "карандашным" тестом.
vpchelko
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