RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2057205820592060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:13

Re: Monobank

Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
peripiska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:45

  vpchelko написав:
  Lazy написав:Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.
ШИМ проверяется "карандашным" тестом.
Либо наведением на лампочку включенной камеры смартфона.
Intento
 
Повідомлень: 70
З нами з: 06.06.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:24

  peripiska написав:Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.

С 1 сентября
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 577
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:40

Re: Monobank

  Intento написав:Либо наведением на лампочку включенной камеры смартфона.

карандашный тест вроде бы показывает намеки шим - но смарт его не видит.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 05.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:28

Re: Monobank

  peripiska написав:Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.


Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 23.11.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:35

  vpchelko написав:
  tmp01 написав:Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.

я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут https://aliexpress.ru/item/32964462196.html

Дороговато, в эпицентре брал 6вт по 17грн (еще и с бесплатной доставкой), а тут по 23грн с коп. выходит :(.
Даже еще есть такие, правда доставка уже за деньги, хотя есть и самовывоз.
https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-svetodiodnaya-ergo-std-c37-6-vt-e27-4100-k-175-250-v-matovaya.html
Ну и с гарантией 3года в эпицентре поменять можно, а на али фиг отправишь :(.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6198
З нами з: 20.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:42

Re: Monobank

  ol_zy написав:Ну и с гарантией 3года в эпицентре поменять можно, а на али фиг отправишь :(.

да есть такое, хз почему в поиске не попадалось.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 05.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2057205820592060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.