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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:13
Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
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peripiska
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:45
vpchelko написав: Lazy написав:
Судя по отзывам лампы с ШИМ-ом. Такое только в сарай ставить.
ШИМ проверяется "карандашным" тестом.
Либо наведением на лампочку включенной камеры смартфона.
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Intento
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Додано: Пон 21 вер, 2020 19:24
peripiska написав:
Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
С 1 сентября
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ramzes4
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Додано: Пон 21 вер, 2020 19:40
Intento написав:
Либо наведением на лампочку включенной камеры смартфона.
карандашный тест вроде бы показывает намеки шим - но смарт его не видит.
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vpchelko
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:28
peripiska написав:
Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:35
vpchelko написав: tmp01 написав:
Скиньте ссылку на хорошего продавца, плиз!)
А то несколько раз покупал - так себе качество было.
я не эксперт по лампам, но качество меня устроило, брал тут https://aliexpress.ru/item/32964462196.html
Дороговато, в эпицентре брал 6вт по 17грн (еще и с бесплатной доставкой), а тут по 23грн с коп. выходит
.
Даже еще есть такие, правда доставка уже за деньги, хотя есть и самовывоз.https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-svetodiodnaya-ergo-std-c37-6-vt-e27-4100-k-175-250-v-matovaya.html
Ну и с гарантией 3года в эпицентре поменять можно, а на али фиг отправишь
.
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ol_zy
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:42
ol_zy написав:
Ну и с гарантией 3года в эпицентре поменять можно, а на али фиг отправишь
.
да есть такое, хз почему в поиске не попадалось.
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vpchelko
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