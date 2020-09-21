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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:28
novichok написав:
А де лучше?
я вийшов з гривні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 07:50
Goodman написав: peripiska написав:
Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.
Подскажите что Вы имеете ввиду. Как дешевле перекинуть с приват для выплат на монобанк?
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Додано: Вів 22 вер, 2020 08:16
peripiska снять налик и запихать в айбокс
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