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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2058205920602061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:28

  novichok написав:А де лучше?

я вийшов з гривні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 07:50

  Goodman написав:
  peripiska написав:Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.


Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.

Подскажите что Вы имеете ввиду. Как дешевле перекинуть с приват для выплат на монобанк?
peripiska
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:16

peripiska снять налик и запихать в айбокс
vlad_g
 
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