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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2058205920602061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:28

  novichok написав:А де лучше?

я вийшов з гривні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 07:50

  Goodman написав:
  peripiska написав:Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.


Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.

Подскажите что Вы имеете ввиду. Как дешевле перекинуть с приват для выплат на монобанк?
peripiska
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:16

peripiska снять налик и запихать в айбокс
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:10

  novichok написав:
  unicdima написав:цікаво було б подивитися статистику залишків власних грошей на картках після зміни тарифів, та і динаміку депозитів.
я вже нічого там не держу.

А де лучше?
ну как где, форвард банк конечно, лежат под 15 и 12% на свободный остаток, правда с 17 октября уменьшение ставок и будет 15 и 9%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:17

  vlad_g написав:peripiska снять налик и запихать в айбокс

В чем экономия? Снятие 0.5%.
peripiska
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:17

  peripiska написав:
  Goodman написав:
  peripiska написав:Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.


Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.

Подскажите что Вы имеете ввиду. Как дешевле перекинуть с приват для выплат на монобанк?


Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
      А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
      Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:53

Re: Monobank

  jay2004 написав:Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
который отбирает примат.Банкомат :arrow: Айбокс
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:09

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
который отбирает примат.Банкомат :arrow: Айбокс


Примат отобрал - Моня отдал. Получается без комисса и не нужно стирать кеды :wink:.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
      А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
      Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:57

jay2004 ну так снять нал, залить в альфу/форвард и перевести на моню сэпом и хватит на еще одни кеды
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:09

  peripiska написав:
  vlad_g написав:peripiska снять налик и запихать в айбокс

В чем экономия? Снятие 0.5%.

С карты для выплат Приват ? Бесплатно же.
alex_dvornichenko
 
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