|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:28
novichok написав:
А де лучше?
я вийшов з гривні.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 822
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 07:50
Goodman написав: peripiska написав:
Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.
Подскажите что Вы имеете ввиду. Как дешевле перекинуть с приват для выплат на монобанк?
-
peripiska
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 21.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 08:16
peripiska снять налик и запихать в айбокс
-
vlad_g
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 11.11.11
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:10
novichok написав: unicdima написав:
цікаво було б подивитися статистику залишків власних грошей на картках після зміни тарифів, та і динаміку депозитів.
я вже нічого там не держу.
А де лучше?
ну как где, форвард банк конечно, лежат под 15 и 12% на свободный остаток, правда с 17 октября уменьшение ставок и будет 15 и 9%
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2147
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:17
vlad_g написав:peripiska
снять налик и запихать в айбокс
В чем экономия? Снятие 0.5%.
-
peripiska
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 21.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:17
peripiska написав: Goodman написав: peripiska написав:
Подскажите, а когда это пополнение с Приват24, по реквизитам стало 0,5%. Пару месяцев назад переводил было 3грн.
Юзайте А-шку , у них без комисии и это преподносится как АХЦИЯ.
Подскажите что Вы имеете ввиду. Как дешевле перекинуть с приват для выплат на монобанк?
Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:53
jay2004 написав:
Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
который отбирает примат.Банкомат
Айбокс
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4550
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:09
Мизантрóп написав: jay2004 написав:
Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
который отбирает примат.Банкомат
Айбокс
Примат отобрал - Моня отдал. Получается без комисса и не нужно стирать кеды
.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:57
jay2004 ну так снять нал, залить в альфу/форвард и перевести на моню сэпом и хватит на еще одни кеды
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2147
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:09
peripiska написав: vlad_g написав:peripiska
снять налик и запихать в айбокс
В чем экономия? Снятие 0.5%.
С карты для выплат Приват ? Бесплатно же.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|