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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2059206020612062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:25

Re: Monobank

  jay2004 написав:Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
В тарифах написано, что распространено на депо от 4 месяцев ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:32

  alex_dvornichenko написав:
  peripiska написав:
  vlad_g написав:peripiska снять налик и запихать в айбокс

В чем экономия? Снятие 0.5%.

С карты для выплат Приват ? Бесплатно же.

Да сорри. Карта универсальная. Там 0.5% снятие
peripiska
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:43

Re: Monobank

  MASolomko написав:В тарифах написано, что распространено на депо от 4 месяцев
3-х мес на практике работали тоже. +2% годовых как никак
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:50

  peripiska написав:Да сорри. Карта универсальная. Там 0.5% снятие

Там 1% снятие
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:15

Re: Monobank

Поназаводят на хайпе карт прихватбанка - а потом мучаются.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:24

  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:В тарифах написано, что распространено на депо от 4 месяцев
3-х мес на практике работали тоже. +2% годовых как никак

"Садитесь неуд! И запомните: никогда комиссионное вознаграждение не выражается в % годовых" - примерно так реагировала моя преподаватель по "финансам и кредиту" на подобные ответы :twisted: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:37

Flamingo а в чем проблема комисс вознаграждение пересчитать в % дохода? и то и то числа, а как анализировать - это уже субьективный вопрос
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:57

omb это как в анекдоте: Товарищи солдаты сегодня мы будем совмещать пространство и время - копать траншею от забора и до вечера! :mrgreen:

А если серьезно - посмотрите балансы банков - комиссионные и процентные доходы - это два разных раздела как доходов так и расходов банка. Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-но ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность.
В общем разные это виды доходов и измеряются они в разных величинах.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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