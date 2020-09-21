Додано: Вів 22 вер, 2020 12:57

это как в анекдоте: Товарищи солдаты сегодня мы будем совмещать пространство и время - копать траншею от забора и до вечера!А если серьезно - посмотрите балансы банков - комиссионные и процентные доходы - это два разных раздела как доходов так и расходов банка. Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-но ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность.В общем разные это виды доходов и измеряются они в разных величинах.