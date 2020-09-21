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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:25
jay2004 написав:
Если есть депо от 3 месяцев в Моно, то пополнение с Привата с кешбеком 0,6%!
В тарифах написано, что распространено на депо от 4 месяцев
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:32
alex_dvornichenko написав: peripiska написав: vlad_g написав:peripiska
снять налик и запихать в айбокс
В чем экономия? Снятие 0.5%.
С карты для выплат Приват ? Бесплатно же.
Да сорри. Карта универсальная. Там 0.5% снятие
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peripiska
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:43
MASolomko написав:
В тарифах написано, что распространено на депо от 4 месяцев
3-х мес на практике работали тоже. +2% годовых как никак
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:50
peripiska написав:
Да сорри. Карта универсальная. Там 0.5% снятие
Там 1% снятие
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:15
Поназаводят на хайпе карт прихватбанка - а потом мучаются.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:24
Мизантрóп написав: MASolomko написав:
В тарифах написано, что распространено на депо от 4 месяцев
3-х мес на практике работали тоже. +2% годовых как никак
"Садитесь неуд! И запомните: никогда комиссионное вознаграждение не выражается в % годовых" - примерно так реагировала моя преподаватель по "финансам и кредиту" на подобные ответы
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:37
Flamingo а в чем проблема комисс вознаграждение пересчитать в % дохода? и то и то числа, а как анализировать - это уже субьективный вопрос
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:57
omb
это как в анекдоте: Товарищи солдаты сегодня мы будем совмещать пространство и время - копать траншею от забора и до вечера!
А если серьезно - посмотрите балансы банков - комиссионные и процентные доходы - это два разных раздела как доходов так и расходов банка. Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-ной ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность.
В общем разные это виды доходов и оцениваются они по разному.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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