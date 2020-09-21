Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:19
Flamingo написав:
выхватить кусок фразы из контекста - ай как это здорово
Во-во, и я о том же.
Вот человек написал с точки зрения клиента:
viewtopic.php?p=5062227#p5062227
3-х мес на практике работали тоже. +2% годовых как никак
0,6% компенсации от Монобанка для 3-х месячного депозита => 0,6% / 3 месяца * год - НДФЛ - ВС = (примерно) 2%
Проценты по трехмесячному-четырех месячному депозиту - они ж тоже в годовых указаны, хотя реальный доход меньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1370
З нами з: 06.08.19
Подякував: 338 раз.
Подякували: 160 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:23
Да,Виталий,я по пролетарски и коротко выразился,нах свинорылам вникать в 70,73 раздел плана счетов банка-корыта.
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Вів 22 вер, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 4552
З нами з: 03.12.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 774 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:27
Мизантрóп написав:
Да,Виталий,я по пролетарски и коротко выразился,нах свинорылам вникать в 70,71 раздел плана счетов банка-корыта.
Согласен
Ото сижу балуюсь циферками, даж 11.87% наколядовал с 9.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32383
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2579 раз.
Подякували: 3789 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:54
Только вроде бы все-таки депозит должен быть
от 4 месяцев
:
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 - 3 місяця)
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1499
З нами з: 31.07.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 174 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:07
Flamingo написав:
Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-ной ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность.
понятное дело, что надо учесть и сумму и время, но если у человека такое желание, какие проблемы - в итоге докинуть получившийся допдоход и посмотреть как изменилась ставка по сравнению с переводом без кешбека
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 2150
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:21
ingtrans написав:
Только вроде бы все-таки депозит должен быть
от 4 месяцев
:
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 - 3 місяця)
Горох написал до 3-х месяцев нет.Каждый свинорыл должен знать,что значение фразы 3 месяца могут принимать значение "6" или "7" справочника S180
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nburep ... t/files-31
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 4552
З нами з: 03.12.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 774 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор