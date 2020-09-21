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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2060206120622063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:19

Re: Monobank

  Flamingo написав:выхватить кусок фразы из контекста - ай как это здорово

Во-во, и я о том же.

Вот человек написал с точки зрения клиента:
viewtopic.php?p=5062227#p5062227
3-х мес на практике работали тоже. +2% годовых как никак

0,6% компенсации от Монобанка для 3-х месячного депозита => 0,6% / 3 месяца * год - НДФЛ - ВС = (примерно) 2%

Проценты по трехмесячному-четырех месячному депозиту - они ж тоже в годовых указаны, хотя реальный доход меньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:23

Re: Monobank

Да,Виталий,я по пролетарски и коротко выразился,нах свинорылам вникать в 70,73 раздел плана счетов банка-корыта.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 22 вер, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:27

  Мизантрóп написав:Да,Виталий,я по пролетарски и коротко выразился,нах свинорылам вникать в 70,71 раздел плана счетов банка-корыта.

Согласен
Ото сижу балуюсь циферками, даж 11.87% наколядовал с 9.5% :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:54

Re: Monobank

Только вроде бы все-таки депозит должен быть от 4 месяцев:
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 - 3 місяця)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:07

  Flamingo написав:Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-ной ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность.
понятное дело, что надо учесть и сумму и время, но если у человека такое желание, какие проблемы - в итоге докинуть получившийся допдоход и посмотреть как изменилась ставка по сравнению с переводом без кешбека
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:21

  ingtrans написав:Только вроде бы все-таки депозит должен быть от 4 месяцев:
Програма лояльності (окрім депозитів на 1 - 3 місяця)

Горох написал до 3-х месяцев нет.Каждый свинорыл должен знать,что значение фразы 3 месяца могут принимать значение "6" или "7" справочника S180 https://bank.gov.ua/ua/statistic/nburep ... t/files-31
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:41

Re: Monobank

Цікава дискусія ліриків та фізиків :)

з.і. так 3 міс. чи 4 міс.?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:12

Re: Monobank

  V2 написав:Цікава дискусія ліриків та фізиків

з.і. так 3 міс. чи 4 міс.?

Ну так физика как раз заключается в том, что для 1-3 месяца точно нет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:58

  ingtrans написав:
  V2 написав:Цікава дискусія ліриків та фізиків

з.і. так 3 міс. чи 4 міс.?

Ну так физика как раз заключается в том, что для 1-3 месяца точно нет.

Т.е. вы, физически через СЭП оформили депо на 3мес, физически СЭПом его пополнили и таки физически НЕ получили бонус 0.6% ни разу? :mrgreen:
Или вы ток лирически это все прочитали в условиях депо?

ПС. Мин сумма для разрывного депо 1000грн :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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