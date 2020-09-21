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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2061206220632064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:11

Re: Monobank

  clientage написав:ППС. Действительно при открытии депо подарунок - коёбочка с бантиком светится ток для депо от 4 мес.

Вот видите, физика - это фундаментальная наука :)
  clientage написав:Осталось таки узнать греет ли та коёбачка када не светит

Что-то меня не греет даже идея проверять греет она, когда не светит :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:14

  ingtrans написав:
  clientage написав:ППС. Действительно при открытии депо подарунок - коёбочка с бантиком светится ток для депо от 4 мес.

Вот видите, физика - это фундаментальная наука :)
  clientage написав:Осталось таки узнать греет ли та коёбачка када не светит

Что-то меня не греет даже идея проверять греет она, когда не светит :)

Нее, ну вот де начинается настоящая физика :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:47

Re: Monobank

Котяра повысил кредлимит с 5 до 50 тыс. Кто-то ещё поучаствовал в этом аттракционе щедрости?
.......
Boundless
 
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  #<1 ... 2061206220632064
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