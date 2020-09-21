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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:11
clientage написав:
ППС. Действительно при открытии депо подарунок - коёбочка с бантиком светится ток для депо от 4 мес.
Вот видите, физика - это фундаментальная наука
clientage написав:
Осталось таки узнать греет ли та коёбачка када не светит
Что-то меня не греет даже идея проверять греет она, когда не светит
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:14
ingtrans написав: clientage написав:
ППС. Действительно при открытии депо подарунок - коёбочка с бантиком светится ток для депо от 4 мес.
Вот видите, физика - это фундаментальная наука
clientage написав:
Осталось таки узнать греет ли та коёбачка када не светит
Что-то меня не греет даже идея проверять греет она, когда не светит
Нее, ну вот де начинается настоящая физика
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:47
Котяра повысил кредлимит с 5 до 50 тыс. Кто-то ещё поучаствовал в этом аттракционе щедрости?
.......
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