Додано: Вів 22 вер, 2020 20:49

omb написав: Flamingo написав: Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-ной ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность. Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-ной ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность. понятное дело, что надо учесть и сумму и время, но если у человека такое желание, какие проблемы - в итоге докинуть получившийся допдоход и посмотреть как изменилась ставка по сравнению с переводом без кешбека понятное дело, что надо учесть и сумму и время, но если у человека такое желание, какие проблемы - в итоге докинуть получившийся допдоход и посмотреть как изменилась ставка по сравнению с переводом без кешбека



Понимаете Вы ведь не измеряете скажем скорость в арбузах или вес в секундах. Точно так же процент годовых является единицей измерения доходности средств размещаемых на определенный срок. А то что вы пишете в примере является обычным примером расчета такого показателя как прибыльность. Он тоже не измеряется в процентах годовых. Если как в Вашем примере Вы взяли прибыль именно за год, то полученный вами показатель будет называться "годовая прибыльность вложений". И исчисляться она будет либо в коэффициенте (в вашем случае 0,196) или в проценте 19.6%. Но не в "процентах годовых". Потому что это уже будет масло масляное - ГОДОВАЯ прибыльность в процентах ГОДОВЫХ. Ну безграмотно это. Опять таки смотрите разница даже на вашем примере - процентные доходы выражаемые в процентах годовых не меняются если вы посчитаете их за месяц за полгода или за год. А если вы получите комис скажем по годовому депо и посчитаете % годовых за этот день это будет бесконечность, за два дня уже какое-то число которое будет уменьшаться с каждым днем. Поэтому комис считают чисто как коэффициент к сумме сделки. Но никак не в годовых

Прошу прощения, что не ответил сразу был очень занят и вне зоны доступа компа. Думаю Вы меня не поняли. Как изначально не понял также один мой хороший знакомый, который в основном читает этот форум, и который после моих предыдущих сообщений написал в вайбер примерно то же что написали и Вы. Я ему ответил что именно я имел в виду и он согласился, что в принципе все по делу. Дабы не выдумывать колесо и донести до думающих форумчан что я имел в виду когда писал что не правильно комис выражать в % годовых - я приведу свои ответы ему без купюр. Единственное уточнение, чтобы было понятно о каком примере идет речь в моих ответах: в своем сообщении мне он привел пример когда человек на протяжении года открывает 4 раза вклады и при этом 4 раза получает комиссионный доход, а в конце года соотносит сумму всех полученных доходов (и % и комисы) с сумой вклада и получает определенную величину в процентах (19,6%). И спрашивает разве не правильно полученный результат считать в % годовых. Ну и дальше мое:Как-то так...