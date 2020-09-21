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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:11
clientage написав:
ППС. Действительно при открытии депо подарунок - коёбочка с бантиком светится ток для депо от 4 мес.
Вот видите, физика - это фундаментальная наука
clientage написав:
Осталось таки узнать греет ли та коёбачка када не светит
Что-то меня не греет даже идея проверять греет она, когда не светит
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:14
ingtrans написав: clientage написав:
ППС. Действительно при открытии депо подарунок - коёбочка с бантиком светится ток для депо от 4 мес.
Вот видите, физика - это фундаментальная наука
clientage написав:
Осталось таки узнать греет ли та коёбачка када не светит
Что-то меня не греет даже идея проверять греет она, когда не светит
Нее, ну вот де начинается настоящая физика
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:47
Котяра повысил кредлимит с 5 до 50 тыс. Кто-то ещё поучаствовал в этом аттракционе щедрости?
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:49
omb написав: Flamingo написав:
Кроме того при правильном пересчете у вас получится пшик - ведь комиссионное вознаграждение это % от суммы без учета такого фактора как время нахождения денег на счете. У вас комис платится за промежуток времени нахождения на счете, который =0. Поэтому при правильном расчете %-ной ставки вам придется разделить на период времени 0 и получить в итоге бесконечность.
понятное дело, что надо учесть и сумму и время, но если у человека такое желание, какие проблемы - в итоге докинуть получившийся допдоход и посмотреть как изменилась ставка по сравнению с переводом без кешбека
Прошу прощения, что не ответил сразу был очень занят и вне зоны доступа компа. Думаю Вы меня не поняли. Как изначально не понял также один мой хороший знакомый, который в основном читает этот форум, и который после моих предыдущих сообщений написал в вайбер примерно то же что написали и Вы. Я ему ответил что именно я имел в виду и он согласился, что в принципе все по делу. Дабы не выдумывать колесо и донести до думающих форумчан что я имел в виду когда писал что не правильно комис выражать в % годовых - я приведу свои ответы ему без купюр. Единственное уточнение, чтобы было понятно о каком примере идет речь в моих ответах: в своем сообщении мне он привел пример когда человек на протяжении года открывает 4 раза вклады и при этом 4 раза получает комиссионный доход, а в конце года соотносит сумму всех полученных доходов (и % и комисы) с сумой вклада и получает определенную величину в процентах (19,6%). И спрашивает разве не правильно полученный результат считать в % годовых. Ну и дальше мое:
Понимаете Вы ведь не измеряете скажем скорость в арбузах или вес в секундах. Точно так же процент годовых является единицей измерения доходности средств размещаемых на определенный срок. А то что вы пишете в примере является обычным примером расчета такого показателя как прибыльность. Он тоже не измеряется в процентах годовых. Если как в Вашем примере Вы взяли прибыль именно за год, то полученный вами показатель будет называться "годовая прибыльность вложений". И исчисляться она будет либо в коэффициенте (в вашем случае 0,196) или в проценте 19.6%. Но не в "процентах годовых". Потому что это уже будет масло масляное - ГОДОВАЯ прибыльность в процентах ГОДОВЫХ. Ну безграмотно это. Опять таки смотрите разница даже на вашем примере - процентные доходы выражаемые в процентах годовых не меняются если вы посчитаете их за месяц за полгода или за год. А если вы получите комис скажем по годовому депо и посчитаете % годовых за этот день это будет бесконечность, за два дня уже какое-то число которое будет уменьшаться с каждым днем. Поэтому комис считают чисто как коэффициент к сумме сделки. Но никак не в годовых
Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:10
Flamingo написав:
Как-то так...
Комиссия комиссии рознь.
В данной кроме суммы операции и дохода есть еще и срок размещения.
Так что нет ничего крамольного в переводе этого дохода в эквивалент %% годовых.
Тем паче что это самый простой маркер для сравнения с депо предложениями других банков.
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Aps
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:25
Flamingo написав:
Как-то так...
Не, нам такой лабуды не нуна
У нас есть цимес1 +цимес2...+цимесN = цимес, и он легко соотносится с телом, в % соотношении
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:31
Aps написав:
В данной кроме суммы операции и дохода есть еще и срок размещения.
Срок размещения есть, и при открытии депозита СЭПом он равен сроку размещения депозита и в этом случае доход вроде как мысленно сразу удобно представить в процентах годовых. Но депозит ведь можно пополнить и в последний день срока его действия, что даст 0,6% от суммы пополнения. И вот эти 0,6% за пополнение в голове никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.
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ingtrans
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:34
Flamingo
в целом мысль ясна, но через повышенную доходность можно и пересчитать, если есть желание или как выше написали про сумму цимесов
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omb
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:54
omb я ж не спорю. Пересчитать можно все и как угодно. Просто я назвал то о чем пишет clientage термином "прибыльность" (ну мне так удобно), но можно назвать ее и "цимесность" депозита. От этого суть ее не поменяется, но выражена она будет как правильно написал clientage просто в процентом выражении (или в виде коэффициента).
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:06
ingtrans написав:
Срок размещения есть, и при открытии депозита СЭПом он равен сроку размещения депозита и в этом случае доход вроде как мысленно сразу удобно представить в процентах годовых. Но депозит ведь можно пополнить и в последний день срока его действия, что даст 0,6% от суммы пополнения. И вот эти 0,6% за пополнение в голове никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.
Полностью с вами согласен. ИМХО просто народ для оценки и сравнения эффективности разных видов своих активов по сути считает показатель "прибыльности", но ошибочно словесно выражает его в "процентах годовых" (потому как это словосочетание приелось с терминологии банковских кредитов и вкладов). При этом мне слабо верится, что кто-то к примеру полученный таким образом комис по 4-5-6-7-8-9 месячному вкладу реально будет переводить именно в годовое исчисление, особенно если еще и пополнение делалось ежемесячно. Хотя читая некоторые местные перлы - не удивлюсь если найдутся и такие
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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