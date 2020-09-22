Flamingo написав: ingtrans написав:
Срок размещения есть, и при открытии депозита СЭПом он равен сроку размещения депозита и в этом случае доход вроде как мысленно сразу удобно представить в процентах годовых. Но депозит ведь можно пополнить и в последний день срока его действия, что даст 0,6% от суммы пополнения. И вот эти 0,6% за пополнение в голове никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.
Полностью с вами согласен. ИМХО просто народ для оценки и сравнения эффективности разных видов своих активов по сути считает показатель "прибыльности", но ошибочно словесно выражает его в "процентах годовых" (потому как это словосочетание приелось с терминологии банковских кредитов и вкладов). При этом мне слабо верится, что кто-то к примеру полученный таким образом комис по 4-5-6-7-8-9 месячному вкладу реально будет переводить именно в годовое исчисление, особенно если еще и пополнение делалось ежемесячно. Хотя читая некоторые местные перлы - не удивлюсь если найдутся и такие
0,6% кешбека для 4-месячного вклада без проблем переводятся в годовые (+1,8% годовых, если кешбек получаем 1 раз). Это грязными
Делается это для того, чтобы иметь "общий знаменатель" для оценки разных инструментов. Например в вопросе "что лучше 3 раза по 4 месяца, или 1 раз по 12 месяцев?"
Точно так же высчитывали доходность для депозитов с доп. плюшками, например в фидо.
Т.е. мы высчитываем "реальную ставку", или "эффективную ставку".
Точно так же, как высчитывают "эффективную ставку" для кредитных продуктов, где есть годовая ставка, +страховка, +какая-нибудь комиссия (и не одна). Номинально ставка годовых одна. "Эффективная ставка" - другая. И её же высчитывают, и вопросов это не вызывает
Конечно это нельзя сравнивать с комиссионным доходом банка, где есть сумма комиссии и время, которое стремится к нулю. Т.е. доходность стремится в +бесконечность (выше об этом говорили). Аналогично, иногда приводятся цифры про 100500% доходности трейдеров, взятые за одну минуту удачного трейдинга.
Но высчитать "эффективную ставку годовых" для депозита не равного 12мес, и имеющего доп.плюшки - это вполне нормально